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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
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Попова посоветовала не устраивать больших застолий в новогодние праздники

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова советует не организовывать в новогодние праздники больших застолий, так как во время их проведения возрастает риск заражения коронавирусом.

"Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высокие риски, потому что, когда мы общаемся за столом, мы общаемся без масок, общаемся долго", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в среду.

Она отметила, что примеры случаев заражения в подобных ситуациях уже есть. Попова напомнила, что в марте текущего года люди, которые вместе пели в хоре, заболели коронавирусом. По словам главы ведомства, подобная ситуация также произошла осенью текущего года – семья из 10-15 человек собралась на большое застолье, и через неделю оказалось, что большинство из них заразились коронавирусом, так как среди них был один заболевший.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн посоветовал в новогоднюю ночь пить как можно меньше: достаточно бокала шампанского в полночь и затем бокала сухого вина раз в час.

В свою очередь главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что "диетологи не будут ничего запрещать есть, это важная часть удовольствия, праздника".

Но при этом нужно ограничить потребление соли, сахара, жирных соусов (кетчупа, майонеза), разнообразить стол полезными продуктами: бобовыми, крупами, а от большого количества экзотических продуктов лучше воздержаться, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. Перед застольем лучше поесть, не садиться за стол голодным: избыточное питание в ночные часы не очень хорошо может сказаться на здоровье.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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