Замглавы Минцифры стал заместитель руководителя ФСО Белановский

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Владимир Белановский, который занимал пост заместителя директора Федеральной службы охраны России (ФСО) и руководителя Службы специальной связи и информации ФСО.

Соответствующее распоряжение правительства 29 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Белановский стал девятым заместителем главы Минцифры Максута Шадаева.

Весной было подписано постановление о сокращении числа заместителей в министерстве с девяти до восьми, но уже летом правительство вновь вернуло главе ведомства возможность иметь девять заместителей. До сих пор пост девятого заместителя был вакантен.

Правительство также вернуло Олегу Паку должность статс-секретаря - заместителя министра, которую он занимал с 2013 года. В январе 2020 года он был повышен до первого замглавы Минцифры.