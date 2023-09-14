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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Статс-секретарь - замглавы Минцифры Пак освобожден от должности

Он переходит в "Ростелеком", где будет курировать развитие госуслуг и "ГосТеха"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство освободило от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Пака. Такое распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Пак отправлен в отставку по его просьбе.

Пресс-служба Минцифры уточнила, что он переходит на работу в ПАО "Ростелеком", где продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию госуслуг и платформы "ГосТех", созданию ключевых государственных информационных систем.

В Минцифры Олег Пак работал с 2012 года. Новым статс-секретарём - заместителем главы Минцифры назначена Алёна Руденко, говорится в распоряжении правительства.

Руденко ранее работала начальником департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента.

"На предыдущем месте работы она занималась обеспечением законопроектной деятельности. Алёна Руденко вела правовую экспертизу проектов федеральных законов, распоряжений и указов президента, направленных, в том числе, на регулирование в сфере IТ", - говорится в сообщении Минцифры.

Минцифры Ростелеком Правительство Олег Пак Алена Руденко
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