Замглавы Минкомсвязи РФ Людмила Бокова покинула пост

Людмила Бокова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Статс-секретарь и заместитель главы Минкомсвязи Людмила Бокова освобождена от должности, говорится в распоряжении правительства от 9 сентября, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Бокова покинула по собственной просьбе, говорится в документе. Сама Бокова через пресс-службу Минкомсвязи сообщила, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создает Минпросвещения РФ.

"Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - передала пресс-служба министерства слова Боковой "Интерфаксу".

Бокова работала в Минкомсвязи с 27 января 2020 года, до этого она была сенатором.

У министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева остается восемь заместителей: первый замминистра Олег Пак и замы Алексей Волин, Олег Иванов, Олег Качанов, Евгений Кисляков, Дмитрий Огуряев, Максим Паршин, Андрей Черненко. Министр может иметь девять заместителей.