ФСИН опровергла сообщения об отказе схимонаха Сергия от воды и еды в СИЗО

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло информацию об отказе от воды и пищи арестованного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

"В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемый Романов Н. В. полностью отказался от приема пищи и воды. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении УФСИН, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что Романов "действительно не употребляет в пищу некоторые продукты питания (соблюдает пост), но при этом о полном отказе от приема пищи и воды речи не идет".

Ранее в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил "Интерфаксу", что Сергий содержится в СИЗО-7 на карантине в одиночной камере. По словам правозащитника, бывший схиигумен решил на десять суток отказаться от еды и воды, чтобы "поститься и молиться за москвичей".

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Сергия до 28 февраля.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

По данным СК, Романов публично призвал к самоубийству не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, а затем опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству "под видом религиозной идеологии христианства".

Своей вины он не признает.

Экс-схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.