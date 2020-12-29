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Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца

Суд в Москве арестовал бывшего схиигумена Сергия на два месяца
Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий у здания Басманног суда
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест до 28 февраля бывшего схиигумена Сергия (Романова), которого этой ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре по обвинению в склонении к самоубийству.

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О решении "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Таким образом суд не нашел оснований для избрания Сергию более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

После заседания адвокат обвиняемого Иван Миронов заявил, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство). Официального комментария от следствия пока не поступало.

Ранее бывший духовник Среднеуральского женского монастыря был задержан в Среднеуральском монастыре и доставлен в Москву.

Бывший схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

Сергий Романов

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