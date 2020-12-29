Бывшего схиигумена Сергия заподозрили в склонении монахинь к суициду

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Арестованный судом в Москве бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) подозревается в склонении десяти монахинь к самоубийству, сообщили в Следственном комитете (СК).

"Он (Романов - ИФ) публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ведомства.

В СК отметили, что вину Сергий не признал.

Ранее он был приговорен за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы и вышел на свободу в конце 90-х годов.

"В этом году Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы во вторник санкционировал арест Романова, которого этой ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Экс-схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.