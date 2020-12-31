Специальная лунная дирекция создана в "Роскосмосе"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" создана специальная дирекция по лунным исследованиям, ее возглавил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"У нас в "Роскосмосе" создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки", - сказал Рогозин в видеопоздравлении экипажа МКС, которое размещено на сайте госкорпорации.

"Мы в этом году уже перед самым Новым годом приняли решение о создании специальной единой программы лунных исследований", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в октябре 2021 года к Луне должен отправиться космический аппарат "Луна-25".

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

Ранее глава "Роскосмоса" сообщал, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луну. По его словам, пилотируемый полет к спутнику Земли пройдет в 2029 году.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. Строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленной им "дорожной карте" Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.

В марте Рогозин заявил, что в России стартовало производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

В России также ведется разработка "ядерного буксира", предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса. Как говорится в договоре на разработку аванпроекта аппарата, он, в том числе, будет предназначен для поиска на Луне полезных ископаемых.