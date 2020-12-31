Для начала работ по созданию спутниковой группировки "Сфера" выделено 7 млрд рублей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU -Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о выделении из бюджета 7 млрд рублей на начало работ по созданию спутниковой группировки "Сфера".

"Мы надеемся, что со следующего года у нас будет финансирование, уже выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работы", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Думаю, через два-три года мы получим демонстраторы новейших аппаратов, которые будут принципиально отличаться от той продукции, которую мы сейчас выпускаем", - сказал глава "Роскосмоса".

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Ранее сообщалось, стоимость первых пяти спутников проекта "Сфера" составит 14,871 млрд рублей.