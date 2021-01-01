Скончался экс-директор "Ростсельмаша"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Ушел из жизни Почетный гражданин Ростовской области Юрий Песков, сообщил на своей странице в инстаграм в пятницу губернатор региона Василий Голубев.

"Его большой трудовой путь неразрывно связан с Ростсельмашем, с агропромышленным комплексов всей страны. Заслуги Юрия Александровича (Пескова -ИФ) широко известны", - написал он.

Губернатор отметил, что под началом Пескова проходило производство самой массовой машины "Нива", комбайнов семейства "Дон", генеральная реконструкция и оснащение современной техников завода "Ростсельмаш".

"Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия, - написал Голубев. - Мои искренние соболезнования родным и близким".

Юрию Пескову было 84 года.

Он руководил "Ростсельмашем" с 1978-го по апрель 1996 года, в начале 1980-х годов занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденами и различными премиями.

Как сообщалось, 19 июня ушедшего года преступники напали на дом Пескова в селе Новомаргаритово Ростовской области. Была убита сестра экс-директора завода, он сам получил травму головы и был госпитализирован. В июле в Псковской области задержали двоих подозреваемых в нападении. Ими оказались 26-летний и 28-летний уроженцы Азова Ростовской области.

Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile.