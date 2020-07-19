При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" убили его сестру

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" в Ростовской области Юрия Пескова, в ходе которого была убита его сестра, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В воскресенье неизвестные напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области. Убита его сестра, сам Песков находится в настоящее время с травмами в больнице", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МВД России агентству подтвердили факт нападения на дом в Азовском районе, однако не предоставили информации о том, кому именно он принадлежит.

"В полицию поступило сообщение о нападении на один из домов в Азовском районе, - сказал представитель МВД. - На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и установление лиц, причастных к преступлению".

Юрий Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш" с 1978 года по апрель 1996 года. Также в начале 1980-х годов прошлого века занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденами и различными премиями. В настоящее время ему 83 года.

Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile.