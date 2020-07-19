Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Экс-директор "Ростсельмаша" попал в больницу после нападения на его дом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков, на дом которого было совершено нападение в Ростовской области, госпитализирован с травмой головы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

В РоссииПри нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" убили его сеструЧитать подробнее

"Юрий Песков получил сильный удар по голове, а также ряд других травм, в настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь. На теле убитой сестры Пескова также обнаружены следы побоев", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что нападение на дом произошло в ночь на воскресенье, но сам пострадавший и тело его сестры были обнаружены только утром.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на дом Пескова, в ходе которого была убита его сестра.

Юрий Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш" с 1978 года по апрель 1996 года. Также в начале 1980-х годов прошлого века занимал пост заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден орденами и различными премиями. В настоящее время ему 83 года.

Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile.

Ростсельмаш Ростовская область Юрий Песков

Новости по теме

Новости

Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Роспотребнадзор решил запретить общепиту брать с клиентов чаевые без их согласия

При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" убили его сестру

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Пандемия коронавируса

За сутки в России зарегистрированы 6 109 новых случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрированы 6 109 новых случаев COVID-19

Минюст РФ захотел обязать благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский заявил, что врио хабаровского губернатора будет назначен в понедельник

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');