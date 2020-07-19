Экс-директор "Ростсельмаша" попал в больницу после нападения на его дом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков, на дом которого было совершено нападение в Ростовской области, госпитализирован с травмой головы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Юрий Песков получил сильный удар по голове, а также ряд других травм, в настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь. На теле убитой сестры Пескова также обнаружены следы побоев", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что нападение на дом произошло в ночь на воскресенье, но сам пострадавший и тело его сестры были обнаружены только утром.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на дом Пескова, в ходе которого была убита его сестра.