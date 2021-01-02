Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 02.01В России 3 212 637+26 301В мире 83 963 772+539 326

Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели коронавирусом

Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели коронавирусом
Актер Василий Лановой
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом, сообщил в субботу "Интерфаксу" директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

КультураАлиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусомАлиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусомЧитать подробнее

"Василий Семенович госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19, у него два теста, оба - положительные. Поэтому его сегодня, учитывая возраст (86 лет - ИФ), решили госпитализировать", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рядом с Лановым находится его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, которая также заболела коронавирусом.

"У Василия Семеновича температура 37,5-37,8 и кашель, у Ирины Петровны пока бессимптомно", - добавил Крок.

По его словам, в репертуар театра в связи с болезнью артистов будут внесены изменения. Все спектакли с их участием будут по возможности заменены.

Лановой известен по ролям в фильмах "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Аттестат зрелости", "Война и мир" Сергея Бондарчука.

Купченко снималась в "Обыкновенном чуде", "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Звезде пленительного счастья", фильме "Одинокая женщина желает познакомиться".

Василий Лановой Ирина Купченко коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России зарегистрировано 26,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России зарегистрировано 26,3 тыс. новых случаев COVID-19

Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Конгресс утвердил бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

Что произошло за день: пятница, 1 января

В России запретили использование "веселящего газа" ради развлечения

Пандемия коронавируса

В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Северный флот России получил статус военного округа

Аэропорт "Домодедово" вернулся к штатной работе после срыва рейсов из-за непогоды

Что произошло за день: четверг, 31 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');