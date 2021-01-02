Что произошло за день: суббота, 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом, умерли еще 447 человек. Всего на утро субботы в России заразились 3 212 637 человек и 58 002 заболевших умерли. В мире число инфицированных приблизилось к 84 млн, число умерших превысило 1,8 млн человек.

- Исполнитель роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев умер от коронавируса. Актеру было 80 лет.

- Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заразились COVID-19. 86-летний исполнитель роли генерала СС Карла Вольфа в "Семнадцати мгновениях весны" госпитализирован.

- В Москве сменился глава ГИБДД, временно исполняющим начальника столичного управления стал Алексей Диокин. До него должность с ноября 2019 года занимал Юрий Дроганов, который спустя год был отстранен по выслуге лет по собственному желанию.

- В Москве с 1 января повысили минимальные пенсии и соцвыплаты. Так, неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее 10 лет, теперь будут получать не менее 20 222 рублей в месяц вместо прежних 19 500 рублей.

- Паспорт вакцинированного от коронавируса уже можно получить на портале госуслуг. При этом пока неясно, будет ли он давать какие-либо преференции привитым. Всего в России уже вакцинировали 800 тыс. человек. Вместе с тем в Финляндии, где применяют вакцину Pfizer и Biontech, зафиксировали первую побочную реакцию на эту прививку, не раскрыв при этом, в чем именно она заключается.

- Разовые поездки на общественном транспорте в Москве со 2 января подорожали. Цена безлимитных проездных на 90 и 365 дней осталась без изменений.

- Пенсионный фонд России будет уведомлять граждан старше 45 лет о размерах их будущих пенсий. Информация будет приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года.

- Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем в рамках "Тур де Ски" в Швейцарии. Лыжница российской сборной Юлия Ступак финишировала второй в масс-старте классическим стилем, уступив сопернице из Швеции.