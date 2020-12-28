Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом
Актриса уже несколько дней находится в больнице вместе со своей дочерью
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в научно-клинический центр им. Л.Г.Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в понедельник.
"Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное", - сказал собеседник агентства. Он также заявил, что информация о том, что у актрисы якобы поражено 80% легких, не соответствует действительности.
По его словам, актриса помещена в реанимацию, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее состоянием.
Источник в Большом драматическом театре им. Товстоногова сообщил "Интерфаксу", что Фрейндлих госпитализирована вместе с дочерью Варварой.
"Дочь тоже болеет, они лежат там уже несколько дней", - добавил собеседник агентства.