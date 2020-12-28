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Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

Актриса уже несколько дней находится в больнице вместе со своей дочерью

Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом
Актриса Алиса Фрейндлих
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в научно-клинический центр им. Л.Г.Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в понедельник.

"Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное", - сказал собеседник агентства. Он также заявил, что информация о том, что у актрисы якобы поражено 80% легких, не соответствует действительности.

По его словам, актриса помещена в реанимацию, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее состоянием.

Источник в Большом драматическом театре им. Товстоногова сообщил "Интерфаксу", что Фрейндлих госпитализирована вместе с дочерью Варварой.

"Дочь тоже болеет, они лежат там уже несколько дней", - добавил собеседник агентства.

Хроника 09 января – 28 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Алиса Фрейндлих Петербург Коронавирус

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