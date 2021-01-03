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"Роскосмос" на 2021 год запланировал запуск модуля "Наука" для МКС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2021 году планирует впервые за 11 лет запустить новый модуль для МКС.

В данный момент запуск запланирован на май, но как сообщал в декабре прошлого года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, в случае необходимости проведения дополнительных проверок, он может быть перенесен на июль.

В настоящее время "Наука" проходит цикл контрольных испытаний на Байконуре. Как сообщали в "Роскосмосе" 30 декабря, модуль прошел около половины из необходимых 754 проверок и тестов.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин сообщал, что помимо них станция будет включать еще два модуля, а ее масса будет составлять до 60 тонн.

В ноябре прошлого года замгендиректора "Энергии" Владимир Соловьев рассказал, что разрабатываемая станция будет иметь экипаж до четырех человек и состоять из 3-7 модулей.

Со своей стороны директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов ранее сообщил, что "Энергия" также разрабатывает для орбитальной станции модуль с центрифугой, который обеспечит на ней искусственную гравитацию.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сказал, что решение о судьбе станции будет принято в первом квартале 2021 года. В Роскосмосе ранее сообщили, что в начале 2021-го планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

МКС Роскосмос Наука

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