Реконструкция комплекса на Байконуре для "Союза-5" начнется летом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Реконструкция стартового комплекса для запуска ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" начнется летом 2021 года, сообщил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре и летом начнутся работы", - написал он в твиттере.

Ранее Рогозин заявлял, что первый пуск ракеты "Союз-5" планируется в конце 2023 года: "Модернизация стартового комплекса и изготовление первой летной машины синхронизированы к планируемой дате пуска в 4-м квартале 2023 года".

В конце октября прошлого года Россия и Казахстан, сняв разногласия по проекту, приступили к практической реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

"Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! - сообщил Рогозин. - Во-вторых, это соглашение открывает дорогу летным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса "Союз-5", способного составить жесткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам".