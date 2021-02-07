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Реконструкция комплекса на Байконуре для "Союза-5" начнется летом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Реконструкция стартового комплекса для запуска ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" начнется летом 2021 года, сообщил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре и летом начнутся работы", - написал он в твиттере.

Ранее Рогозин заявлял, что первый пуск ракеты "Союз-5" планируется в конце 2023 года: "Модернизация стартового комплекса и изготовление первой летной машины синхронизированы к планируемой дате пуска в 4-м квартале 2023 года".

В конце октября прошлого года Россия и Казахстан, сняв разногласия по проекту, приступили к практической реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.

"Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! - сообщил Рогозин. - Во-вторых, это соглашение открывает дорогу летным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса "Союз-5", способного составить жесткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам".

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия".

В будущем ее планируется применять для вывода на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация".

Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на станцию.

Байконур Байтерек Союз-5 Роскосмос Дмитрий Рогозин

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