Реконструкция комплекса на Байконуре для "Союза-5" начнется летом
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Реконструкция стартового комплекса для запуска ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" начнется летом 2021 года, сообщил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре и летом начнутся работы", - написал он в твиттере.
Ранее Рогозин заявлял, что первый пуск ракеты "Союз-5" планируется в конце 2023 года: "Модернизация стартового комплекса и изготовление первой летной машины синхронизированы к планируемой дате пуска в 4-м квартале 2023 года".
В конце октября прошлого года Россия и Казахстан, сняв разногласия по проекту, приступили к практической реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур.
"Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! - сообщил Рогозин. - Во-вторых, это соглашение открывает дорогу летным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса "Союз-5", способного составить жесткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам".
"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия".
В будущем ее планируется применять для вывода на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация".
Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на станцию.