В РФ впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. случаев COVID за сутки

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23,35 тыс. случаев, умерли за последние 24 часа 482 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 351 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 616 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Последний раз менее 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в РФ было зафиксировано 19 ноября, когда их было 23 610.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 482 человека. Впервые количество новых выявленных случаев COVID-19 и смертей от инфекции за сутки в Санкт-Петербурге больше, чем в Москве, которая до настоящего времени оставалась антилидером по этим показателям. Так, в северной столице за сутки зафиксировано 3 657 новых больных коронавирусом и 79 умерших против 3 591 случая и 74 скончавшихся в Москве.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 154 человека, большинство - в Москве (6 401) и Санкт-Петербурге (1 626 человек).

Ни одного случая заболевания не выявлено в Чукотском автономном округе.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 58 988 умерших и 2 640 036 выписанных (21 154 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 561 114.

Показатели прироста и смертности в регионах

По данным оперативного штаба на понедельник, на третьем месте по приросту новых случаев - Московская область, где выявлено 1 250 заболевших, еще 482 случая - в Нижегородской области, 399 - в Свердловской области, по 388 - в Воронежской и Ростовской областях, 335 - в Хабаровском крае, 323 - в Карелии, 319 - в Красноярском крае, 313 - в Вологодской области, 308 - в Пермском крае, 299 - в Челябинской области, 298 - в Самарской области, 271 - в Саратовской области, 268 - в Ульяновской области, 264 - в Иркутской области, 258 - в Волгоградской области, 256 - в Омской области, 255 - в Архангельской области, 248 - в Коми, 247 - в Крыму, 246 - в Ставропольском крае, по 245 - в Псковской и Мурманской областях.

Ещё 238 - в Забайкальском крае, 234 - в Кировской области, 233 - в Ханты-Мансийском АО, 232 - в Приморском крае, 228 - в Тверской области, по 218 - в Удмуртии и Ленинградской области, 214 - в Калининградской области, 207 - в Новгородской области, 206 - в Алтайском крае, 205 - в Тульской области, 200 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Регионами с наименьшими темпами прироста за сутки стали, кроме Чукотского автономного округа, где не выявлено ни одного случая, также Республика Алтай - 0,09% и Костромская область - 0,1%.

Согласно данным оперштаба о смертности, на третьем месте по смертности за сутки - Нижегородская область с 17 умершими. В Свердловской области скончались 16 человек, 15 летальных случаев зафиксированы в Ростовской, Воронежской, Московской областях, Красноярском и Краснодарском краях. По 11 - в Чувашии и Иркутской области. По 10 летальных случаев в Тульской области и Алтайском крае. По девять летальных случаев в Крыму, Новосибирской области и Пермском крае, восемь - в Курганской области, по семь летальных случаев - в Ханты-Мансийском АО, Омской и Владимирской областях.

Шесть летальных исходов - в Вологодской и Ивановской областях, Ставропольском крае. По пять - в Хакасии, Челябинской, Оренбургской и Самарской областях, а также в Приморском крае. Четыре человека скончались за сутки в Коми, Татарстане, Калининградской, Астраханской, Волгоградской, Калужской и Ярославской областях. По три летальных исхода в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Ямало-Ненецком АО, Республике Алтай, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тверской и Мурманской областях. По два человека скончались - в Адыгее, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Белгородской областях. По одному летальному случаю в Марий Эл, Бурятии, Якутии, Архангельской, Кировской и Кемеровской областях.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 91,8 млн тестов на COVID-19, из них 193 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 652 663 человека.