Число новых случаев COVID в Москве упало до минимума с начала октября

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлен 3 591 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по контролю за COVID-19 в понедельник

"Общее число выявленных случаев в Москве достигло 828 570", - говорится в сообщении. При этом прирост новых случаев оказался минимальным с начала октября. Так, 8 октября в Москве выявлено 3 323 новых случая, 9 октября - 3 701.

Кроме того, четвертый день подряд в столице число выписанных после лечения от коронавируса превосходит число заболевших. За последние сутки официально выписался 6 401 человек, а общее число выздоровевших достигло 652 324.

При этом от COVID-19 за сутки скончались 74 человека, количество жертв инфекции в Москве достигло 11 507.