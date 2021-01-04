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Число новых случаев COVID в Москве упало до минимума с начала октября

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлен 3 591 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по контролю за COVID-19 в понедельник

"Общее число выявленных случаев в Москве достигло 828 570", - говорится в сообщении. При этом прирост новых случаев оказался минимальным с начала октября. Так, 8 октября в Москве выявлено 3 323 новых случая, 9 октября - 3 701.

Кроме того, четвертый день подряд в столице число выписанных после лечения от коронавируса превосходит число заболевших. За последние сутки официально выписался 6 401 человек, а общее число выздоровевших достигло 652 324.

При этом от COVID-19 за сутки скончались 74 человека, количество жертв инфекции в Москве достигло 11 507.

Хроника 09 января 2020 года – 04 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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