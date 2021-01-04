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Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Руководитель МЧС Крыма, которое входит в состав республиканского правительства, Сергей Шахов скончался в понедельник в госпитале для зараженных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Да, буквально полчаса как поступила такая информация... В ковидном госпитале он скончался", - сказали в пресс-службе.

Шахову было 65 лет. Он возглавлял спасательное ведомство Крыма с 2011 года.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 26 тыс. человек, более 500 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря - 357.

Хроника 09 января 2020 года – 04 января 2021 годаПандемия коронавируса
Крым МЧС Сергей Шахов Коронавирус

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