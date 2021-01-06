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Двух человек ищут под завалами рудника на Камчатке

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На Камчатке идет спасательная операция по вызволению двух человек из-под завалов на Асачинском руднике, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС 6 января около полудня.

"По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно", - говорится в сообщении.

Судьба еще двух человек остается неизвестной.

"Сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф", - приводятся в сообщении слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края - министра специальных программ Александра Заболиченко.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского - в Елизовском районе. Лицензиями на право пользования недрами месторождения обладает ЗАО "Тревожное Зарево". Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

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