Погибшего горняка нашли под завалами в шахте на Камчатке

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Один из горняков, оказавшихся под завалом в шахте Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, обнаружен погибшим, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель компании "Тревожное зарево", разрабатывающей рудник.

Поиски второго пропавшего продолжаются, сказал собеседник агентства.

Обрушение в шахтах Асачинского золоторудного месторождения произошло ранее в среду. Под завалами оказались пять человек. Трое выбрались на поверхность самостоятельно.

Проверку по факту случившегося проводят СК и прокуратура.