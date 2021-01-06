В России зафиксировали свыше 24 тыс. новых случаев COVID за сутки

В инфекционном отделении городской клинической больницы ЧУЗ "ЦКБ "РЖД-Медина" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 217 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 672 (11%) без клинических проявлений", - сообщили в штабе.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 445.

Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели коронавирусом 5 142 человека. В городе подтверждены 70 летальных случаев от новой инфекции, выздоровели 7 206 пациентов.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 341) и Московская область (1 097) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 308 601 случай коронавирусной инфекции, 59 951 умерших и 2 685 723 выписанных, в том числе 23 055 выписаны за последние сутки.

Показатели прироста в регионах

По информации оперативного штаба, еще 464 случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, 393 - в Воронежской области, 391 - в Ростовской, 389 - в Свердловской, по 320 в Хабаровском и Красноярском краях, 310 - в Вологодской области, 300 в Челябинской, 295 - в Пермском крае, 291 в Самарской области, 289 - в Карелии, 262 - в Иркутской области, 257 - в Саратовской, 255 - в Волгоградской, 254 - в Омской.

В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Чукотском автономном округе (0%), Ненецком автономном округе (0,1%) и Тыве (0,2%).

Показатели смертности в регионах

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки после Москвы в Санкт-Петербурге - 58. На третьем месте Московская область (21).

В Свердловской области 18, по 15 - в Краснодарском и Красноярском краях, 14 - в Нижегородской области, 12 - в Иркутской, по 11 в Чувашии и Пермском крае, по 10 - в Тульской и Ростовской областях, по 9 - в Ивановской области и Крыму, по восемь - в Самарской области и Алтайском крае, по семь - в Новосибирской и Омской областях, по шесть - в Воронежской области и Хакасии, по пять - в Ярославской, Волгоградской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областях, Забайкальском и Приморском краях, Севастополе и Ханты-Манскийском автономном округе, по четыре - в Рязанской, Смоленской, Ленинградской и Астраханской областях. По три - в 10 регионах, по два - в 11.

По одному смертельному исходу в семи регионах (Курская, Архангельская, Вологодская область, в республиках Коми, Башкортостан и Мордовия, Еврейская автономная область).

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 92,3 млн тестов на COVID-19, из них 268 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в стране остается 647 397 человек.