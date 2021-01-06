Больше миллиона россиян вакцинировали "Спутником V"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - К настоящему времени в РФ вакцинировано от коронавируса более 1 млн человек, сообщает в среду Российский фонд прямых инвестиций.

"Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы "Спутником V", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В стране в настоящее время параллельно с гражданским оборотом продолжается пострегистрационное исследование вакцины на 31 тыс. добровольцев, все они уже получили вакцину.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.