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Мишустин создал ОЭЗ в Омской области и Красноярском крае

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает создание особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Омской области и Красноярском крае.

В Омске откроют ОЭЗ "Авангард". На ее территории, в частности, планируется разместить нефтехимические производства, говорится в сообщении на сайте правительства. Ожидается, что благодаря этому к 2030 году удастся создать более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 млрд рублей инвестиций.

Для второго региона предусмотрен запуск ОЭЗ "Красноярская технологическая долина". На сегодняшний день с потенциальными резидентами заключено шесть соглашений. Речь идет о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. Планируется, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тыс. рабочих мест, объем инвестиций превысит 16 млрд рублей.

Для бизнеса размещение в ОЭЗ предусматривает минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей, отметили в правительстве.

Кроме того, резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.

Михаил Мишустин ОЭЗ Омская область Красноярский край

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