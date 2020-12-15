Особые экономические зоны появятся в Красноярском крае и Омске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярском крае и Омске будут созданы две особые экономические зоны (ОЭЗ), их создание было одобрено на заседании специальной рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

"В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 36 особых экономических зон, 92 территории опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике", - заявил Трутнев, открывая заседание. Его заявление цитирует во вторник сайт правительства России.

Реализация проекта "Енисейская Сибирь", в состав которого войдет ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", "позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности", подчеркивается в сообщении. К 2030 году планируется сформировать не менее 1 300 рабочих мест и привлечь свыше 16 млрд рублей инвестиций.

В рамках ОЭЗ "Авангард" в Омске будут реализованы проекты в сфере нефтехимии. К 2030 году будет сформировано не менее 734 рабочих мест, осуществлено более 23 млрд рублей инвестиций.

На заседании рабочей группы рассматривались также пути повышения эффективности механизма ТОР в моногородах, обсуждался вопрос повышения эффективности особой экономической зоны в Калининградской области и предлагаемые в этих целях изменения в законодательство Российской Федерации.

"Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, - постоянно улучшать инвестиционный климат. А для этого в том числе нужно совершенствовать режимы преференциальных территорий. Делать все для того, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и запускать новые, формировать рабочие места", - отметил Трутнев.

В нынешнем году было создано 6 новых площадок в регионах, что стало рекордом по числу ОЭЗ. На текущий момент в России функционируют 36 особых экономических зон, которые привлекли 830 резидентов с заявленным объемом инвестиций более 1 трлн рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тыс. новых рабочих мест, отмечается в сообщении.