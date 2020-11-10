В Астраханской области появится портовая особая экономическая зона

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера в Астраханской области, сообщила пресс-служба правительства.

ОЭЗ будет создана в Лиманском районе, ее объединят с уже действующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос", в результате будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном, отмечает пресс-служба.

"На выделенной территории создадут необходимую для бизнеса инфраструктуру, проведут инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 годах на эти цели будет направлено более 2,5 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Работающим в кластере компаниям чиновники обещают налоговые и таможенные льготы, в том числе доступ к процедуре свободной таможенной зоны. Резиденты также смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов.

"Принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран", - подчеркивается в сообщении.