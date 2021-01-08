Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 08.01В России 3 355 794+23 652В мире 88 042 762+856 222

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса
В больничном комплексе в Коммунарке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил свыше 23,6 тыс. случаев, умерли 454 пациента, сообщает в пятницу оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", - сказали в штабе.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 3 355 794 случаев коронавирусной инфекции, 60 911 умерших и 2 731 129 выписанных (21 677 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших), согласно данным оперштаба, на текущий момент составляет 563 754 человек.

Как сообщили в штабе, в Москве выявлено за сутки 5 027 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался, 7 067 - выздоровели.

Показатели прироста в регионах

По информации оперштаба, 3 017 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 226 - в Московской области.

Еще 467 новых заболевших COVID-19 выявили в Нижегородской области, 394 - в Ростовской области, 389 - в Воронежской области, 387 - в Свердловской области, 318 - в Красноярском крае, по 303 - в Вологодской области, Хабаровском крае, 297 - в Челябинской области, 290 - в Пермском крае, 285 - в Самарской области, 268 - в Иркутской области, 262 - в Волгоградской области, 252 - в Саратовской области, 250 - в Омской области, 244 - в Ульяновской области, по 241 - в Мурманской области, Ставропольском крае, 235 - в Забайкальском крае, по 233 - в Архангельской, Кировской областях, по 230 - в Крыму, Приморском крае, 228 - в Тверской области, 225 - в Коми, 221 - в Карелии, 217 - в Ленинградской области, 205 - в Пензенской области, по 202 новых случая в Удмуртии, Тульской области, по 200 - в Новгородской области, Алтайском крае.

В других регионах России суточный прирост инфицированных не превышает двести человек.

Показатели смертности в регионах

Согласно данным оперативного штаба о смертности, еще 55 человек с коронавирусом за сутки скончалось в Петербурге, 21 - в Подмосковье.

По 18 пациентов с новой инфекцией умерло в Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях, 14 - в Краснодарском крае, 13 - в Красноярском крае, по 11 - в Чувашии, Иркутской области и Пермском крае, по 10 - в Самарской, Тульской области и Алтайском крае, по девять - в Крыму и Челябинской области, восемь - в Ростовской области, по семь - в Ленинградской, Новосибирской, Омской и Ивановской областях, Ставропольском крае, по шесть - в Бурятии, Владимирской области и Севастополе, по пять - в Вологодской, Оренбургской, Курганской и Ярославской областях, Приморском крае, по четыре - в Дагестане, Хакасии, Астраханской области, по три - в Карелии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Удмуртии, Мурманской, Волгоградской и Архангельской областях, по два - в Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Саратовской, Кемеровской, Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

По одному человеку с COVID-19 за сутки скончалось в Коми, Марий Эл, Смоленской, Кировской, Костромской и Липецкой областях.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 92,9 млн тестов на COVID-19, из них 330 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в стране остается 639 015 человек.

Пандемия 2020

37
29 января. Авиакомпании по всему миру приостановили или сократили количество прямых рейсов в Ухань и крупные города Китая из-за растущих опасений по поводу серьезности вспышки коронавируса.4 февраля. В Ухани конференц-центр переоборудовали во временную больницу для пациентов с COVID-19.5 февраля. Сотрудники международного аэропорта Курчатова в Челябинске во время учений по проведению эвакуации пассажиров воздушного судна с симптомами коронавирусной инфекции.16 февраля. Собаки в масках в главном торговом районе в центре Шанхая, поскольку ученые выяснили, что коронавирус может передаваться от человека к домашним питомцам.20 марта. Медицинский работник распыляет дезинфицирующее средство на пустынной рыночной улице после того, как власти Индии приказали закрыть все магазины за исключением продуктовых и аптек в городе Джамму.25 марта. Более 41 млн жителей китайской провинции Хубэй оказались под жестким карантином с 24 января. На фото: жилой район городского округа Сяньнин.28 марта. Правительство Испании ввело 15-дневный общенациональный карантин. Людям разрешено выходить из дома только в случае необходимости - за продуктами, на работу, а также в чрезвычайных ситуациях.29 марта. Полиция Индии арестовала более 3 тысяч человек за нарушение карантина.30 марта. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных.1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов.6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс-пропуск на выход из дома на 1 час. Перед входом в общественные места люди проходят обязательную дезинфекцию.7 апреля. В период локдауна дикие койоты вышли на улицы Сан-Франциско. 8 апреля. Уличные музыканты выступают для жителей Праги во время карантина.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.28 апреля. Танцовщица стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge после выступления в американском городе Портленд. На фоне карантинных мер и ограничений из-за пандемии коронавируса в США набирают популярность мероприятия в формате drive-in.28 апреля. Вода в каналах Венеции стала прозрачной впервые за 60 лет из-за отсутствия туристов и действующего карантина10 мая. 86-летняя Мэри Фэй Кокрэн поет песню "You Are My Sunshine" своему сыну через окно в День матери в американском городе Смирна.16 мая. В одном из парков Нью-Йорка нарисовали круги на траве, чтобы отдыхающие могли сохранять социальную дистанцию22 мая. В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.22 мая. Кинотеатр под открытым небом в польском Сопоте.28 мая. Сотрудники МЧС России проводят дезинфекцию Казанского вокзала в Москве.15 июня. Кладбище для жертв коронавируса в Манаусе, Бразилия.21 июня. Занятия йогой под куполом в Торонто, Канада.22 июня. В оперном театре "Лисео" в Барселоне струнный квартет выступает перед саженцами, которые затем подарят работникам клинической больницы города.8 июля. В Сербии не утихают протесты, связанные с возвратом ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Во время беспорядков пострадали 60 человек - 43 полицейских и 17 протестующих.9 июля. Ультраортодоксальные евреи плавают в Средиземном море на пляже в Тель-Авиве. В попытке остановить быстрое распространение коронавируса Израиль вновь ввел ряд ограничений для общественности.4 августа. Медицинский работник во время массовой проверки на симптомы болезни в Дхарави, одной из самых больших трущоб Азии, в Мумбаи.13 августа. Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников.21 августа. В аквапарке Ухани устроили водную вечеринку по случаю начала фестиваля электронной музыки, в которой приняли участие тысячи человек. Фотографии и видео мероприятия вызвали всеобщее возмущение.4 сентября. Члены банды внутри камеры в тюрьме сальвадорского города в Кесальтепеке.10 сентября. Медицинские работники на похоронах жертв COVID-19 в индийском Гувахати.13 сентября. Показ коллекции Accidental Cutting на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде.5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.11 ноября. В Японии вырос спрос на роботов-официантов и роботов-курьеров для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами.20 октября. В Новом Орлеане началось досрочное голосование на выборах президента США.13 ноября. На открытии Рождественского сезона в зоопарке датского Ольборга Санта-Клаус приветствовал посетителей и общался с детьми из стеклянного шара для соблюдения социальной дистанции.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.
29 января. Авиакомпании по всему миру приостановили или сократили количество прямых рейсов в Ухань и крупные города Китая из-за растущих опасений по поводу серьезности вспышки коронавируса.
Хроника 09 января 2020 года – 08 января 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости

Объем поставок оружия РФ за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Прокуроры проверят детские подарки со взрывающимися фонариками

Тиньков сократит долю голосов в TCS Group с 84% до 35%

Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Пандемия коронавируса

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Один человек погиб, трое пострадали на камчатском водопаде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');