В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

В больничном комплексе в Коммунарке Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией составил свыше 23,6 тыс. случаев, умерли 454 пациента, сообщает в пятницу оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", - сказали в штабе.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 3 355 794 случаев коронавирусной инфекции, 60 911 умерших и 2 731 129 выписанных (21 677 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших), согласно данным оперштаба, на текущий момент составляет 563 754 человек.

Как сообщили в штабе, в Москве выявлено за сутки 5 027 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался, 7 067 - выздоровели.

Показатели прироста в регионах

По информации оперштаба, 3 017 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 226 - в Московской области.

Еще 467 новых заболевших COVID-19 выявили в Нижегородской области, 394 - в Ростовской области, 389 - в Воронежской области, 387 - в Свердловской области, 318 - в Красноярском крае, по 303 - в Вологодской области, Хабаровском крае, 297 - в Челябинской области, 290 - в Пермском крае, 285 - в Самарской области, 268 - в Иркутской области, 262 - в Волгоградской области, 252 - в Саратовской области, 250 - в Омской области, 244 - в Ульяновской области, по 241 - в Мурманской области, Ставропольском крае, 235 - в Забайкальском крае, по 233 - в Архангельской, Кировской областях, по 230 - в Крыму, Приморском крае, 228 - в Тверской области, 225 - в Коми, 221 - в Карелии, 217 - в Ленинградской области, 205 - в Пензенской области, по 202 новых случая в Удмуртии, Тульской области, по 200 - в Новгородской области, Алтайском крае.

В других регионах России суточный прирост инфицированных не превышает двести человек.

Показатели смертности в регионах

Согласно данным оперативного штаба о смертности, еще 55 человек с коронавирусом за сутки скончалось в Петербурге, 21 - в Подмосковье.

По 18 пациентов с новой инфекцией умерло в Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях, 14 - в Краснодарском крае, 13 - в Красноярском крае, по 11 - в Чувашии, Иркутской области и Пермском крае, по 10 - в Самарской, Тульской области и Алтайском крае, по девять - в Крыму и Челябинской области, восемь - в Ростовской области, по семь - в Ленинградской, Новосибирской, Омской и Ивановской областях, Ставропольском крае, по шесть - в Бурятии, Владимирской области и Севастополе, по пять - в Вологодской, Оренбургской, Курганской и Ярославской областях, Приморском крае, по четыре - в Дагестане, Хакасии, Астраханской области, по три - в Карелии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Удмуртии, Мурманской, Волгоградской и Архангельской областях, по два - в Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Саратовской, Кемеровской, Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

По одному человеку с COVID-19 за сутки скончалось в Коми, Марий Эл, Смоленской, Кировской, Костромской и Липецкой областях.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 92,9 млн тестов на COVID-19, из них 330 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в стране остается 639 015 человек.