Новый антирекорд по приросту случаев COVID-19 установлен в Севастополе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Количество выявляемых в Севастополе случаев заражения коронавирусом третий день подряд превышает максимальные для региона значения, суточный прирост достиг 92.

Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства города, таковы данные по состоянию на утро 8 января. Отмечается, что 33 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 61 года до 87 лет, сказали в ведомстве.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в городе на утро 7 января - 91, за сутки до этого - 90. Всего за январь Севастополь обновил максимум уже четыре раза.

В Севастополе с 17 марта прошлого года из-за угрозы COVID-19 действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет.

В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 7,5 тыс. человек, 270 пациентов умерли.