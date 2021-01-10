В России за сутки зарегистрировали еще 22 851 случай COVID-19

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 851 случай, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

В Москве выявлены 4 216 новых случаев COVID-19 за сутки, зарегистрированы 77 смертей и 7 045 выздоровевших.

За сутки вылечились 24 080 пациентов, умерли 456 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 401 тыс. 954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции, 61 837 умерших и 2 млн 778 тыс. 889 выписанных. Лечение продолжают 561 228 человек.

В России в январе продолжает снижаться количество зарегистрированных случаев коронавируса: если 24 декабря это число приближалось к 30 тыс., то 30 декабря было уже около 27 тыс., 3 января - 24 тыс., 9 января - 23 тыс. Последний раз подобный уровень прироста заболеваемости регистрировали в середине ноября: так, 16 ноября за сутки выявили 22 778 новых случаев.

Ситуация в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 010 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 292 - в Московской области, 472 - в Нижегородской области, 390 - в Воронежской области, 389 - в Ростовской области, 387 - в Свердловской области, 318 - в Красноярском крае, 304 - в Вологодской области, 297 - в Хабаровском крае, 294 - в Челябинской области, 290 - в Пермском крае.

Еще 281 случай выявлен в Карелии, 280 - в Самарской области, по 261 - в Иркутской , Волгоградской областях, 253 - в Саратовской области, 247 - в Омской области, 246 - в Ульяновской области, 242 - в Ставропольском крае, 241 - в Архангельской области, 236 - в Мурманской области, 234 - в Приморском крае, 232 - в Забайкальском крае, 231 - в Кировской области, 228 - в Коми.

Также 224 случая зарегистрированы в Тверской области, 216 - в Ленинградской области, 213 - в Крыму, 205 - в Псковской области, 201 - в Тульской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.