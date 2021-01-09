Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель актрисы.

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 309 случаев, умерли за сутки 470 пациентов.