В России за сутки выявили свыше 23,3 тыс. новых случаев COVID-19

Карантинный центр в Коммунарке Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 23 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 309 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 759 (11,8%) без клинических проявлений", - сообщили в штабе.

С начала нового года в РФ наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, также как и количества летальных исходов, за минувшие сутки было подтверждено 470 смертей, хотя накануне в пятницу их было меньше, - 454.

По-прежнему, наибольшее количество заражений фиксируется в Москве. За минувшие сутки, по данным оперштаба, в столице зарегистрировано 4 900 новых случаев коронавируса, 74 пациента скончались, из больниц выписаны 7 302 человека. Москва держит лидерство по количеству выздоровевших от COVID-19.

Вслед за столицей по числу новых случаев COVID-19 следуют Санкт-Петербург - 3 006 новых случаев (за сутки скончались 69 пациентов) и Московская область - 1 184 новых случая (за сутки умерли 23 пациента).

Нулевой прирост за сутки зафиксирован в Чукотском АО.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 379 103 случая коронавирусной инфекции (+0,7%), 61 381 умерших и 2 754 809 выписанных, в том числе 23 680 выписаны за последние сутки.