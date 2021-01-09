Более 260 жителей КБР пришли в полицию из-за мошенничества с деньгами

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Уголовные дела по факту мошенничества возбуждены в Кабардино-Балкарской республике после проверки обращений более 260 жителей, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, предварительно, ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 100 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье 159 (мошенничество) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств).

Отмечается, что сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители республики стали жертвами финансовой пирамиды.