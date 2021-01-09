Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 09.01В России 3 379 103+23 309В мире 88 860 500+817 738

Более 260 жителей КБР пришли в полицию из-за мошенничества с деньгами

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Уголовные дела по факту мошенничества возбуждены в Кабардино-Балкарской республике после проверки обращений более 260 жителей, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, предварительно, ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 100 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье 159 (мошенничество) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств).

Отмечается, что сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее в соцсетях появилась информация, что жители республики стали жертвами финансовой пирамиды.

КБР Кабардино-Балкария

Новости

В Сочи задержали виновного в возгорании леса

Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

МЧС сообщило об отсутствии угрозы второго схода лавины под Норильском

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили свыше 23,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили свыше 23,3 тыс. новых случаев COVID-19

В районе аэропорта Сочи и близ Дагомыса произошли природные пожары

СКР переквалифицировал дело по ЧП под Норильском на более тяжкую статью

Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

На месте лавины под Норильском нашли тело мужчины

Погибшие под лавиной в Норильске и пострадавший подросток были одной семьей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');