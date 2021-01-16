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Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды в КБР вырос до 260 млн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль расследование уголовных дел в отношении организаторов финансовой пирамиды, из-за которой своих средств лишились сотни человек, сообщает в субботу прокуратура КБР.

По ее данным, следствием установлено, что с февраля прошлого года по 6 января "неустановленные лица совместно с другими жителями республики, являющимися активными пользователями социальной сети инстаграм, совершили хищение денежных средств граждан на сумму не менее 260 млн рублей".

Ранее в деле о финансовой пирамиде в КБР фигурировала сумма ущерба в размере 200 млн рублей.

Как сообщалось, злоумышленники разместили в одной из соцсетей объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты, пообещав частным вкладчикам ежемесячный доход в размере до 100% от суммы вклада. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали. Выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.

С заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действиях в полицию обратились более 600 жителей Кабардино-Балкарии. Кроме того, известно о десятках пострадавших из других регионов России.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) и части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств).

В рамках расследования были задержаны шесть жительниц Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 до 34 лет.

Решением горсуда Нальчика все шестеро подозреваемых в организации финансовой пирамиды арестованы на два месяца.

Кабардино-Балкария КБР

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