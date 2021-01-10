Попова отметила снижение числа заразившихся коронавирусом на 12%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - С начала 2021 года количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 снизилось на 12%, но о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России говорить рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если сравнивать первую декаду нового года и финальную декаду прошедшего года, то снизилось почти на 12% число заболевших, ежедневно регистрируемых случаев, и примерно на такое же количество процентов и количество госпитализировавшихся пациентов", - сказала Попова в интервью "России 1" в воскресенье.

Она отметила, что меньше болеют дети всех возрастов, но среди работников торговли и транспорта уровень заболеваемости высокий.

По данным российского оперштаба, в воскресенье в России зарегистрировали 22 851 новый случай COVID-19. В конце декабря число ежедневно выявляемых случаев заражения приближалось к 30 тыс.

Ранее Попова сообщила, что в России был выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Инфицированным оказался россиянин, вернувшийся из Великобритании.

В сентябре на юго-востоке Англии еще был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По предварительным данным, он на 70% более заразен, чем "обычный" коронавирус, но не более опасен.