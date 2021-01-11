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Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минюст и МВД намерены ужесточить наказания для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП): в частности, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, предлагается лишать прав на срок до полутора лет, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на Минюст.

Как рассказали изданию в министерстве, в КоАП планируется включить новый вид наказания для злостных нарушителей ПДД: водителя будут лишать прав, если его ранее в течение года наказывали за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие грубые нарушения. При этом будет учитываться сочетание любых трех грубых нарушений, их список будет содержаться в КоАП, поясняет "Ъ". Данная инициатива принадлежит МВД, говорится в статье.

Полиция также предлагает ужесточить наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет: автомобилистов планируется штрафовать на 50 тыс. рублей и лишать прав на срок до трех лет (сейчас за пьяную езду штрафуют на 30 тыс. рублей и могут лишить прав на два года).

Водителей, которые ездят без ОСАГО, будут привлекать к ответственности (штраф 800 рублей) не чаще одного раза в сутки, если нарушение зафиксировано на камеру. В Минюсте считают, что автомобилисту хватит 24 часов, чтобы оформить полис, отмечает "Ъ".

Минюст также предлагает ужесточить наказание для пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств. Ведомство предлагает отнести нарушения ПДД, совершенные пьяными пользователями, к категории "грубых". Для таких нарушителей не будет скидки при уплате штрафа, кроме того, нельзя будет ограничиться предупреждением.

"Управление данными средствами передвижения в состоянии опьянения увеличивает риск наезда на пешеходов, столкновения с другими транспортными средствами", - заявили в министерстве.

Как поясняют в Минюсте, согласно действующим правилам, пользователи таких устройств приравниваются к пешеходам и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Проект нового КоАП

Подготовленный Минюстом проект нового КоАП, предусматривающий ряд существенных изменений действующих и введение новых составов правонарушений и видов ответственности, был обнародован 30 января 2020 года. Предполагалось, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года. Также Минюст обнародовал проект нового свода законов - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали широкий общественный резонанс, в том числе негативную реакцию. В связи с этим было принято решение не ужесточать санкции.

Минюст МВД

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