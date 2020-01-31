Минюст предложил ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минюст выступил с инициативой введения накопительной системы для водителей, часто нарушающих правила дорожного движения (ПДД), такая информация содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), подготовленном ведомством и размещенном на портале нормативных правовых актов.

Данная система предполагает, что если автомобилиста ранее три и более раза наказывали за нарушения ПДД, например, за проезд на красный свет или через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме, за превышение скорости на 60 км/час, то он может быть лишен прав на срок до полутора лет. При этом накопительная система не будет учитывать штрафы, зафиксированные автоматическими камерами.

Кроме того, проект нового КоАП предусматривает повышение штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.). За превышение скорости более чем на 60 км/час придется заплатить 5 тысяч рублей (сейчас 2-2,5 тысячи рублей).