Четыре бывших сотрудника ФСИН осуждены из-за гибели заключенного

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кемеровской области два бывших сотрудника исправительной колонии и еще два сотрудника, отстраненных от работы, приговорены к реальным срокам лишения свободы в связи с гибелью заключенного, забитого насмерть.

Следствие и суд установили, что в марте 2019 года двое оперуполномоченных, а также два инспектора отдела безопасности стали свидетелями того, как один заключенный избивал другого, который только прибыл в колонию с очередным этапом. Суд решил, что подсудимые ничего не сделали, чтобы прекратить избиение. 54-летнего потерпевшего перевели в больницу, где он умер от полученных травм.

33-летний заключенный, который бил этапированного, уже осужден за его гибель.

Выясняя обстоятельства случившегося, следствие выявило факты злоупотреблений должностными полномочиями сотрудниками колонии. Им вменили злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК). Они были арестованы и отказались сотрудничать со следствием, сославшись на статью 51 Конституции.

Суд назначил всем четверым по полтора года колонии общего режима и запретил им занимать определенные должности в государственных органах в течение двух лет.

Об их аресте стало известно в январе 2020 года. СКР и ГУФСИН Кузбасса тогда не назвали причины ареста сотрудников, а YouTube-канал юридического проекта "Сибирь правовая" сообщал, что речь идет о сотрудниках ИК-37.

В сентябре 2020 года прокурорская проверка выявила нарушения в ИК-37, где заключенного провожали жареным поросенком, при этом начальнику ГУФСИН России по Кузбассу было внесено представление об устранении нарушений.

В ноябре 2020 года в соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения в пивном магазине, на котором сотрудники колонии в форме ФСИН нецензурно и на повышенных тонах выясняют отношения с мужчиной, который просил их вежливо разговаривать с продавцом. По словам автора ролика, после этого начальник колонии, будучи пьяным, вывел мужчину на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу. В конфликте участвовали руководители исправительной колонии №37, по факту произошедшего были организованы проверки.

Кроме того, в 2017 и 2018 годах регионального управление СКР проверяло информацию о том, что несколько заключенных той же колонии попытались покончить с собой из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказа принимать жалобы. В 2018 году, после публикаций о пытках в ИК-37 действующий на тот момент уполномоченный по правам человека в Кузбассе Николай Волков и глава департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой обладминистрации Николай Пушенко провели проверку. Они выяснили, что заключенных, которые якобы подвергались пыткам, в колонии нет, другие осужденные на содержание не жаловались.