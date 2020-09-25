Прокуратура нашла нарушения в колонии, где заключенного провожали жареным поросенком

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проверка в кузбасской ИК-37, инициированная прокуратурой после публикации в СМИ видео, на котором заключенные разделывают поросенка, провожая одного из сокамерников, выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

По данным ведомства, "пир" заключенных произошел 30 сентября 2018 года. В нем принимали участие осужденные из разных отрядов колонии строгого режима. Продолжалось застолье около двух часов.

"Группа заключенных, пользуясь отсутствием надлежащего надзора со стороны сотрудников учреждения, находилась в комнате воспитательной работы отряда № 1 с нарушением формы установленного образца и без нагрудных отличительных знаков (в спортивных костюмах). При этом они разделывали и употребляли в пищу копченого поросенка в непредусмотренном для этого месте, находились без разрешения администрации в общежитии, в котором не проживают", - говорится в пресс-релизе.

По результатам проверки прокурор области внес начальнику ГУФСИН России по Кузбассу представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении.

Как сообщалось, в Youtube-канале проекта "Сибирь правовая" была опубликована видеозапись, на которой заключенные колонии №37 якобы организовали застолье в честь проводов одного из активистов (заключенного, сотрудничающего с администрацией колонии-ИФ). На записи один из заключенных с помощью ножа разделывает жареного поросенка, также на столе были закуски и бутылки с безалкогольными напитками.

Кроме того, в 2017 и 2018 годах региональное управление СКР проверяло информацию о том, что несколько заключенных колонии попытались свести счеты с жизнью из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказа принимать жалобы.

В 2018 году, после публикаций о пытках в ИК-37 действующий на тот момент уполномоченный по правам человека в Кузбассе Николай Волков и глава департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой обладминистрации Николай Пушенко провели проверку. Они выяснили, что заключенных, которые якобы подвергались пыткам, в колонии нет, другие осужденные на содержание не жаловались.

В январе 2020 года четыре сотрудника ФСИН были взяты под стражу, СКР и ГУФСИН Кузбасса не сообщали причины ареста сотрудников. В свою очередь "Сибирь правовая" сообщала, что речь идет о сотрудниках ИК-37. До этого проектом было опубликовано видео, на котором якобы сотрудники колонии с помощью заключенных обыскивают мужчину, совершившего суицид. Также на видеозаписи мужчины, представляющиеся близкими совершившего суицид, показывают на теле покойного травмы и гематомы, в том числе на голове.