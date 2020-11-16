ФСИН проверит видео с дракой руководства ИК-37 в пивном магазине

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - После появления в интернете видео с дракой сотрудников кемеровской исправительной колонии № 37 в пивном магазине будет проведена служебная проверка, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кузбассу.

По итогам проверки "будет принято решение об ответственности должностных лиц", сказал сотрудник пресс-службы.

На видеозаписи с камеры наблюдения магазина сотрудники колонии в форме ФСИН нецензурно на повышенных тонах выясняют отношения с мужчиной, который просил их вежливо разговаривать с продавцом. По словам автора ролика, это были начальник колонии и три его заместителя.

"В состоянии алкогольного опьянения руководители ИК-37 нагрубили продавцу, устроили скандал, нагрубили ее мужу, затем начальник колонии вывел мужчину на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу", - заявил автор ролика.

В сентябре прокурорская проверка выявила нарушения в ИК-37, где заключенного провожали жареным поросенком. В 2017 и 2018 года следователи СК проверяли сообщения о том, что несколько заключенных той же колонии попытались свести счеты с жизнью из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказов принимать жалобы.

В январе 2020 года четыре сотрудника ФСИН были взяты под стражу, СКР и ГУФСИН Кузбасса не сообщали причины ареста сотрудников. В свою очередь ютуб-канал юридического проекта "Сибирь правовая" сообщал, что речь идет о сотрудниках ИК-37.