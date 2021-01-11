"Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса еще в декабре 2020 г.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года, проводится изучение материала, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила о том, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса.

Как сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1" 10 января, в Роспотребнадзоре еще в конце прошлого года знали том, что в России есть заразившийся "британским" штаммом коронавируса.

"С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тыс. человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате такого плотного мониторинга", - сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что у всех прибывших в этот период был взят материал для анализа.

При этом она отметила, что заразившийся новым штаммом коронавируса "чувствовал и чувствует себя хорошо". "У него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным. "Вирус не стал более опасным, он не вызывает более тяжелого течения, но, скорее всего, он более заразен, он высококонтагиозный, то есть один человек может заразить большее количество (людей - ИФ)", - уточнила она.

Вместе с тем она сказала, что по данным Роспотребнадзора, применяемые в РФ системы ПЦР-диагностики "обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса".