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Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля
Фото: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 23:59 1 февраля. Это решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения".

Летом 2020 года Великобритания стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса. 22 декабря Москва приостановила авиасообщение с Британией, поскольку в королевстве выявили новый, более контагиозный штамм коронавируса.

Перерыв в перелетах сначала ввели на неделю. 28 декабря его продлили до 12 января.

Роспотребнадзор с 26 декабря ввел двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в Россию из Великобритании, за исключением экипажей самолетов.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова впервые объявила, что в стране выявлен первый случай заражения "британским" штаммом - его нашли у человека, который недавно вернулся из Великобритании.

Хроника коронавируса. Январь.

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Великобритания коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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