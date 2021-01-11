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РФПИ сообщил, что "Спутник Лайт" будет применяться за рубежом

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" будет применяться в других странах, в России по-прежнему будут прививать "Спутником V", заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан", - сказал Дмитриев журналистам в понедельник. Он добавил, что в России "Спутник V" "продолжит оставаться основным вакцинным препаратом", используемым для того, чтобы прививать население.

Ранее Дмитриев также говорил, что РФПИ покрывает затраты Центра Гамалеи на клинические испытания по "Спутнику Лайт" (разрешение на испытания было выдано 8 января, они продлятся до конца года на 150 добровольцах).

По его мнению, эффективность данного варианта вакцины может составить до 85%.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность ранее составила 91,4%.

Спутник Лайт Спутник V РФПИ Кирилл Дмитриев Коронавирус

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