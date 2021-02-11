Более 19 млн рублей потратят на исследование вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи опубликовал закупку на сумму 19,1 млн рублей на проведение клинического исследования вакцины "Спутник Лайт", следует из данных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Дата заключения контракта - 5 февраля, плановая дата исполнения - конец текущего года.

На первый этап исследования выделено более 15 млн рублей, на второй - почти 4 млн рублей. Что именно предполагается сделать в ходе первого и второго этапа исследований на сайте не уточняется.

Как сообщалось 11 января, Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт" до конца года Центру им. Гамалеи в трех медцентрах: в Первом Московском госмедуниверситете имени Сеченова и двух центрах в Петербурге - Научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева.

Испытания пройдут на 150 добровольцах.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, ее эффективность ранее составила 91,4%.

17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия изучает возможность создания лайт-вакцины центра им.Гамалеи. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что данный вариант вакцины рассматривается для поставки в другие страны: "Это позволит многим странам за рубежом давать такое временное, но быстрое решение - останавливать пандемию".

В интервью "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что вакцина "Спутник Лайт", как ожидается, будет зарегистрирована во второй половине марта.