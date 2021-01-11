Центр Гамалеи начал испытывать "Спутник Лайт" на 150 добровольцах

Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи открыл клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" в трех медцентрах, следует из данных государственного реестра клинических испытаний. Испытания пройдут на 150 добровольцах.

Новую вакцину будут проверять до конца года в Первом Московском госмедуниверситете имени Сеченова и двух центрах в Петербурге - Научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" в Петербурге и Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V".

Просто "Спутник V" вводится двумя дозами. Ранее сообщалось, что эффективность этой вакцины составила 91,4%.

17 декабря 2020 года президент Владимир Путин объявил, что изучается возможность создать лайт-вариант вакцины центра имени Гамалеи с эффективностью 85%, которой можно будет привить от коронавируса сразу десятки миллионов человек.

В конце декабря директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил "Интерфаксу", что запуск лайт-вакцины - это "способ сбить волну заболеваемости, и особенно смертности, когда просто-таки невозможно сразу же произвести нужное количество двухкомпонентной вакцины". Привившимся одной дозой затем никто не запретит сделать и вторую прививку, добавил он.

По словам Гинцбурга, "клинические исследования лайт-вакцины на определенных возрастных группах, естественно, потребуются". "Безопасность ее полностью доказана, а эффективность на различных возрастных группах, конечно, требует дополнительного изучения", - пояснил он.

У ученых есть данные, что лайт-вакцины высоко эффективны на "довольно молодых" людях, "а как один компонент себя будет вести в плане протективности на старшем поколении - это желательно посмотреть", добавил тогда Гинцбург. Он отметил, что после 40-50 лет уже лучше ставить две прививки, также количество уколов влияет на продолжительность защиты.