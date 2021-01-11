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Ульяновский губернатор выписан после перенесенного COVID-19

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выписали из больницы, где он две недели лечился от коронавирусной инфекции и пневмонии.

Пресс-служба правительства региона отмечает, что Морозов будет проводить совещания с министрами в формате онлайн.

В конце декабря 2020 года Морозов написал в инстаграме, что у него подтвердились коронавирус и пневмония. У его супруги - коронавирус.

5 января он написал в инстаграме, что находился на аппарате ИВЛ в реанимации, но сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Также он отмечал, что за время нахождения в больнице "смог посмотреть изнутри" на ситуацию с лечением больных COVID-19 и поставил "целый ряд вопросов перед подчиненными".

Ульяновская область Сергей Морозов коронавирус

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