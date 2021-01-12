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Обжалован приговор осуждённому за убийство девушки историку Соколову

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Адвокат Сергей Лукьянов обжаловал приговор экс-доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который был осужден на 12,5 года за убийство и незаконное хранение оружия.

"В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств (о чем мной было заявлено и в ходе прений сторон) и снизить назначенное наказание", - сообщил Лукьянов журналистам.

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25 декабря 2020 года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 года заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия.

Как установили следствие и суд, в ночь на 8 ноября 2019 года 64-летний экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил в свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку Ещенко. Затем он начал ее душить и выстрелил в неё ещё трижды. Разрешения на оружие у него не было.

Он расчленил труп девушки и решил утопить в Мойке. О преступлении стало известно после того, как историка обнаружили в реке, куда он свалился, избавляясь от останков. Соколов признал вину в совершении инкриминируемых преступлений.

Бывший доцент СПбГУ Соколов - крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России.

Олег Соколов Санкт-Петербургский государственный университет Петербург Анастасия Ещенко

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