Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил (...) назначить Соколову Олегу Валерьевичу наказание по части 1 статьи 105 (убийство) в виде 12 лет лишения свободы, по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. По совокупности в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без назначения штрафа", - объявила в пятницу судья Юлия Максименко.

При вынесении приговора Соколову приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние, активное способствование расследованию, извинения семье убитой, положительные характеристики, наличие хронических заболеваний и малолетних детей, вклад в историческую науку и реконструкторскую деятельность, наличие наград и грамот. В то же время суд не учел его явку с повинной, так как он написал ее после задержания.

Суд посчитал необоснованным обвинения Ещенко в агрессии к детям Соколова. Мотив совершения преступления - ревность - в ходе предварительного следствия был установлен верно, утверждает суд. "Соколов понимал и осознавал свои действия, при этом умысел сформировался у него внезапно, во время ссоры с Ещенко", - отметила судья.

Подсудимый слушал приговор спокойно. На оглашении приговора присутствовали родители убитой девушки. Это их первое появление в суде.

Ранее в прениях прокуратура запросила для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Адвокат семьи убитой Ещенко Александра Бакшеева попросила суд назначить ему "самое строгое" наказание. Защита Соколова посчитала достаточным для него лишение свободы на срок до 8 лет.

Дело Соколова

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики. Вину в инкриминируемых деяниях он признал.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент Евгений Понасенков и "преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами.

Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков в свою очередь назвал обвинения Соколова чепухой.

Бывший доцент СПбГУ Соколов - крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России. Является кавалером французского ордена Почетного легиона (по некоторым данным, лишен этой награды).