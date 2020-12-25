Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил (...) назначить Соколову Олегу Валерьевичу наказание по части 1 статьи 105 (убийство) в виде 12 лет лишения свободы, по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. По совокупности в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без назначения штрафа", - объявила в пятницу судья Юлия Максименко.

При вынесении приговора Соколову приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние, активное способствование расследованию, извинения семье убитой, положительные характеристики, наличие хронических заболеваний и малолетних детей, вклад в историческую науку и реконструкторскую деятельность, наличие наград и грамот. В то же время суд не учел его явку с повинной, так как он написал ее после задержания.

Суд посчитал необоснованным обвинения Ещенко в агрессии к детям Соколова. Мотив совершения преступления - ревность - в ходе предварительного следствия был установлен верно, утверждает суд. "Соколов понимал и осознавал свои действия, при этом умысел сформировался у него внезапно, во время ссоры с Ещенко", - отметила судья.

Подсудимый слушал приговор спокойно. На оглашении приговора присутствовали родители убитой девушки. Это их первое появление в суде.

Ранее в прениях прокуратура запросила для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Адвокат семьи убитой Ещенко Александра Бакшеева попросила суд назначить ему "самое строгое" наказание. Защита Соколова посчитала достаточным для него лишение свободы на срок до 8 лет.

Дело Соколова

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики. Вину в инкриминируемых деяниях он признал.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент Евгений Понасенков и "преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами.

Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков в свою очередь назвал обвинения Соколова чепухой.

Бывший доцент СПбГУ Соколов - крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России. Является кавалером французского ордена Почетного легиона (по некоторым данным, лишен этой награды).

Хроника 09 ноября 2019 года – 25 декабря 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Петербург Анастасия Ещенко

Новости

Больше половины россиян поддержали идею акциза на найм мигрантов

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

В СК рассказали, как Соболь прорывалась в чужую квартиру

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Меры против COVID снизили в РФ в 2-3 раза заболеваемость корью и ОРЗ

Навальный попал в больницу

В Кремле не читают медицинских изданий, в том числе Lancet

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');