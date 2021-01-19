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Историк Соколов проиграл суд о фильме про "жертв русского Наполеона"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга вынес решение по иску историка Олега Соколова к бывшей сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение", на видеоплатформе которого вышел документальный фильм о нем и его жестокости с девушками.

Как сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Петербурга, в удовлетворении требований Соколова суд отказал.

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Соколов просил признать документальный фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", который в марте 2020 года вышел на видеоплатформе Premier (принадлежит ООО "ГПМ Развлекательное телевидение"), порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчиков опровергнуть порочащие сведения и возместить моральный вред.

25 декабря 2020 года Октябрьский суд Петербурга приговорил бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство сожительницы, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Приговор был обжалован.

Олег Соколов Екатерина Пржигодзкая

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