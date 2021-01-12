"Роснефть" открыла в Якутии новое крупное газовое месторождение

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в НК "Роснефть", по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке в Якутии открыла новое крупное газоконденсатное месторождение.

На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд куб. м газа и 1,4 млн тонн газового конденсата, говорится в сообщении "Роснефти".

Отмечается, что специалисты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения.

Новое месторождение названо именем Ивана Кульбертинова – одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на 10 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.